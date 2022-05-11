خمس جنود مصريين يلقون مصرعهم في سيناء

أعلن الجيش المصري اليوم مقتل خمسة من جنوده والقضاء على 23 إرهابياً خلال عمليات عسكرية شنها في سيناء منذ السابع من شهر أيار الجاري.

وذكرت القوات المسلحة المصرية في بيان لها أن القوات الجوية نفذت يوم السابع من أيار الجاري ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية وعربتي دفع رباعي للإرهابيين ونتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية مشيراً إلى تدمير عدد من العبوات الناسفة.

وأضاف البيان: إن القوات الجوية المصرية دمرت اليوم بضربات مركزة عربة للإرهابيين وقضت على 7 عناصر منهم وأحبطت محاولة هجوم إرهابي على أحد المواقع الأمنية ما أدى إلى مقتل 7 إرهابيين آخرين.