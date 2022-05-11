رئيس جامعة دمشق يبحث مع القائم بأعمال سفارة النمسا دعم قسم”الألمانية”

بحث الدكتور محمد أسامة الجبّان رئيس جامعة دمشق اليوم مع القائم بأعمال سفارة دولة النمسا بدمشق البرفسور بيتر كرويس أفضل السبل لتعزيز علاقات التعاون العلمي والثقافي بين الجانبين.

وتركز الحديث خلال اللقاء حول إمكانية قيام الجانب النمساوي بتقديم المساعدة لقسم اللغة الألمانية بجامعة دمشق من خلال تدريب الكوادر التدريسية في القسم أو تزويده بالكتب والمطبوعات الثقافية، وقد أبدى السيد كرويس استعداد السفارة النمساوية لدعم احتياجات القسم من خلال تقديم مكتبة مزودة بالكتب اللغة الألمانية كهدية للقسم أو دعوة أحد الأساتذة لزيارة احدى الجامعات النمساوية كنوع من تبادل الخبرات بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء وعد السيد كرويس بدراسة كافة النقاط والمقترحات التي طرحت خلال اللقاء من أجل ترجمتها على أرض الواقع مؤكدا بأن هذا اللقاء كان بمثابة فرصة هامة للتعرف على حاجات جامعة دمشق واهتماماتها.