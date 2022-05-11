سرقة وإحراق منازل بين عائلتين في قرية بولاد  

بعد ورود إخبار لشرطة ناحية خربة التين نور في حمص بحصول مشاجرة بين أفراد عائلتين في قرية ( بولاد) وقيام أهالي أحد الطرفين بالهجوم على منازل الطرف الأول وإشعال النار في ثلاثة منازل وسرقة سبعة رؤوس من الأبقار، توجهت على الفور دوريات من شرطة الناحية إلى مكان المشاجرة برفقة عناصر من فوج الإطفاء في حمص وتم التدخل والسيطرة على الوضع وإخماد النيران بالمنازل المحروقة وحل الخلاف بين الطرفين وتبين أن أحد المتشـاجرين المدعو (قصي. ا) مصاب بطلق نـاري فتم إسعافه إلى المشفى لتلقي العلاج وبالتحقيق بالحادثة تبين أن سبب الخلاف هو الرعي بأراضي زراعية مشتركة بين الطرفين.

ومن خلال البحث عن المسروقات تم إلقاء القبض على المدعو (رفعت . ا) وهو من أحد أطراف المتشاجرين وذلك بعد محاولته الفرار، وبتحري منزله تم مصادرة دراجة نـارية استخدمت أثناء المشاجرة وعثر على السبعة رؤوس البقر المسروقة وتم استعادتها وسلمت إلى أصحابها أصولاً.