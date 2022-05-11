ضبط أغذية أطفال منتهية الصلاحية في حمص

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص منشأة لصناعة مقبلات الأطفال في منطقة الصناعة بداخلها كمية ٢٤٠ كغ رقائق شيبس معدة لصناعة المقبلات والمقرمشات منتهية الصلاحية.

تم تنظيم المخالف الضبط التمويني اللازم واحالته موجوداً إلى القضاء المختص وتم مصادة كامل الكمية موضوع الضبط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١.

كما تم تنظيم ضبط بمخالفة حيازة وعرض مواد غذائية للبيع منتهية الصلاحية وفاسدة بحق محل في قرية المزينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.