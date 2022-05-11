عدوان إسرائيلي على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي والأضرار مادية

أقدم العدو الإسرائيلي على استهداف محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي واقتصرت الأضرار على الماديات.

وذكر مراسل وكالة سانا في القنيطرة أنه حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بالصواريخ على الأطراف الغربية لبلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي واقتصرت الأضرار على الماديات.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري في الرابع والعشرين من الشهر الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

 

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