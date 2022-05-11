عشرات الضبوط والمخالفات في اللاذقية اليوم

عشرات الضبوط والمخالفات في اللاذقية اليوم

قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية من خلال رقابتها للاسواق والفعاليات التجارية بتنظيم /٤٢/ضبط تمويني ابرزها :

– ضبط بحق محطة محروقات مخصصة لبيع البنزين بسعر التكلفة بمخالفة احتكار مادة البنزين بقصد الاتجار به بطريقة غير مشروعة في السوق السوداء حيث تبين وجود كمية /١٦٤٥/لتر فوق الكمية الواجب تواجدها تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتغريمه بمبلغ ١٢٣٣٧٥٠٠ ل س

وضبطين تموينيين بمخالفة نقص بوزن ربط الخبز المعدة للبيع بحق مخبزين بريف جبلة وتغريمهما بمبلغ ٢٤١٢٠٠٠ ل س

إضافة لضبط تمويني بمخالفة حيازة مادة المازوت بطريقة غير مشروعة والاتجار بها في السوق السوداء كمية ١١٠٠ليتر بحق منشأة في اللاذقية وتغريمه بمبلغ ٥٦١٠٠٠٠ ل س

وضبط تمويني بمخالفة استجرار الأسمنت الأسود المسلم من قبل الدولة والاتجار به في السوق السوداء كمية ٤٠ كيس

كما نظم ضبطين تموينيين بمخالفة البيع بسعر زائد للخضار والفواكه والفروج في جبلة

وضبطين تموينيين بمخالفة عدم إعلان عن أجور بدل خدمات صيانة طابعات الصليبة ومصبغة البسة في ضاحية تشرين

إضافة لاحد عشر ضبط تمويني بمخالفة عدم حيازة فاتورة تمر وكهربائيات ساحة حلوم والبسة قطنية في شارع ٨ٱذار و هنانو وشراشف في اتستراد الزراعة ومواد صحية في العوينة واكسسوارات موبايل في سوق الصفن واحذية في جبلة وادوات كهربائية في جبلة والبن في اسطامو وزيت سيارات في المنطقة الصناعية.