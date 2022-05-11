أعلنت وزارة الثقافة فتح باب الترشح لجائزة الدولة التشجيعية لعام 2022 خلال الفترة من الـ15 من الشهر الحالي حتى نهاية شهر أيلول المقبل.

وتشمل الجائزة مجالات الفنون في اختصاصات الموسيقا والمسرح والسينما والفنون التشكيلية والتطبيقية والاتصالات البصرية وفي مجال الآداب باختصاصات الشعر والرواية والقصة القصيرة والمسرحية وأدب الأطفال وفي النقد الأدبي والفني والدراسات الأدبية واللغوية والترجمة والعلوم الإنسانية.

واشترطت الوزارة أن يكون المرشح للجائزة عربياً سورياً وأن يكون أمضى في مجالات البحث أو الإبداع مدة لا تقل عن عشر سنوات وأن يكون إنتاجه منشوراً وذا قيمة متميزة تسهم في تطوير الواقع البحثي النقدي أو الأدبي أو الفني وألا يكون قد سبق حصوله على جائزة مماثلة ولا يتجاوز عمره 50 عاماً بتاريخ تقديمه الطلب.

وعلى المرشح أن يتقدم إلى ديوان وزارة الثقافة أو ديوان المديريات التابعة لها بالمحافظات مع سيرة ذاتية تؤكد اشتغاله في مجال البحث أو الإبداع لمدة لا تقل عن عشر سنوات وتقديم 7 نسخ لكل من أعماله الثلاثة المرشحة لنيل الجائزة ورقياً أو على قرص صلب حيث تعلن أسماء الفائزين خلال شهر كانون الأول 2022 ويقام حفل لهذا الغرض تسلم فيه الجوائز.