لوحة”مارلين مونرو”تكتسح المركز الأول بـ 195 مليون دولار

بيعت لوحة لوجه الفنانة مارلين مونرو، رسمها الفنان آندي وارهول، بمبلغ 195 مليون دولار، لتصبح القطعة الفنية الأغلى سعرا على الإطلاق من أعمال فناني القرن العشرين، حيث تم رسمها عام 1964، ويعد هذا المبلغ أعلى سعر مدفوع على الإطلاق مقابل شراء عمل فني أمريكي، حسب ما أعلن مزاد “كريستنز” في نيويورك.

وبعد أن بيعت لوحة مارلين مونرو للفنان آندي وارهول بهذا المبلغ، أصبحت لوحة “نساء الجزائر” للفنان العالمي بابلو رويز بيكاسو،‏ أحد أشهر الفنانين في القرن العشرين، التي رسمها عام 1955، في المركز الثاني، في قائمة اللوحات الأغلى سعرا في القرن العشرين، ففي مزاد أقيم عام 2015 بيعت هذه اللوحة بمقابل 179.4 مليون دولار.

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