منح دراسية مقدمة من باكستان لـ”الدراسات العليا”

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن عدد من المنح الدراسية المقدمة من جمهورية باكستان الإسلامية لمرحلة الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه للعام الدراسي 2022 -2023 في اختصاصات علوم الحاسوب والإدارة والهندسة الكهربائية وعلوم البيولوجيا والرياضيات والفيزياء وعلم الأرصاد الجوية وعلم التسيير .

واشترتطت الوزارة ألا يتجاوز الحد الأقصى لعمر المتقدم لدراسة الماجستير 28 سنة والمتقدم لدراسة الدكتوراه 32 سنة وأن تكون درجة الإجازة التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الماجستير وفق معدلات القبول المطلوبة من قبل الجانب الباكستاني والمحددة بـ 60 بالمئة على الأقل وأن تكون درجة الماجستير للمتقدمين لدراسة الدكتوراه التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الدكتوراه وفق معدلات القبول المطلوبة من قبل الجانب الباكستاني والمحددة بـ 70 بالمئة على الأقل.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطالب التقدم لهذه المنح شخصياً أو عبر وكيله القانوني في مديرية العلاقات الثقافية بالوزارة اعتباراً من يوم غد، ولغاية 5-6-2022.

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