وزير الزراعة ومدير عام مساعد الفاو يتفقدا تنفيذ المشاريع في حماة

اطلع وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا والمدير العام المساعد لمنظمة الفاو عبد الحكيم الواعر على مشروع إعادة تأهيل شبكة ري محردة “شبكة ري طار العلا – العشارنة” في منطقة الغاب المنفذ بالتعاون بين الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب ومنظمة الفاو ضمن برنامج الدعم العاجل للمزارعين المتضررين في الغاب لتحسين أمنهم الغذائي واستعادة سبل العيش، وهو مشروع يروي حوالي 2670 هكتار و2600 أسرة في 12 قرية هي محردة ودير شميل وسلحب وتل سكين والصارمية وخربة دامس والصفصافية والتريمسة ومعرداس والهوت وأصيلة وجريجس.

كما تم الاطلاع على واقع محصول القمح في المنطقة.

وختم وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا والمدير العام المساعد لمنظمة الفاو عبد الحكيم الواعر جولتهم الميدانية في محافظة حماة بلقاء الفلاحين المستفيدين من منحة بذار القمح المقدمة من الفاو في بلدة تقسيس في ريف حماة الجنوبي الشرقي، حيث بلغ عدد المستفيدين 465 فلاحاً بكمية 200 كغ لكل فلاح.