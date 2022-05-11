وزير الصحة يبحث مع مختوموفا والحجة تحديات القطاع الصحي

بحث وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش مع رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في سورية الدكتورة أكجمال مختوموفا ومدير البرامج في المكتب الإقليمي للمنظمة ونائب المدير الإقليمي الدكتورة رنا الحجة التحديات التي تواجه القطاع الصحي ولا سيما جائحة كوفيد19 في ظل الحصار المفروض على الشعب السوري.

وأعرب الدكتور الغباش عن شكره للجهود التي تبذلها بعثة المنظمة في سورية.

بدورها نوهت الدكتورة الحجة بالجهود المبذولة التي تقوم بها وزارة الصحة السورية معربة عن قلقها حول الوضع الصحي في بعض أنحاء العالم وعودة ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في عدد من الدول.

من جانبها أشارت الدكتورة مختوموفا إلى وجود تنسيق عالي المستوى مع وزارة الصحة السورية مؤكدة استمرار العمل لتوسيع تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين.