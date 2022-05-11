670 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في مدينة درعا

بلغ عدد الإصابات بالتهاب الكبد الوبائي “A” في مدينة درعا حتى اليوم 670 إصابة تركزت في حيي السبيل والقصور وفقاً لمديرية الصحة في المحافظة.

مدير صحة درعا الدكتور أشرف برمو أوضح أن سبب تركز الإصابات في هذه الأحياء ناجم عن تلوث مصادر مياه الشرب بمياه الصرف الصحي الشهر الماضي لافتاً إلى أن المياه الملوثة هي إحدى أسباب الإصابة وليست سبباً رئيسياً إضافة إلى أن هذه الفترة تعد ذروة انتشار التهاب الكبد الوبائي.

ودعا برمو المواطنين إلى اتباع إرشادات النظافة العامة وإغلاق خزانات المياه وتعقيمها بشكل مستمر وتنظيف مصادر الطعام وتحديدا الخضار الورقية حيث تعتبر ناقلاً لهذا النوع من الالتهاب الكبدي إضافة إلى ضرورة عزل الأدوات الشخصية للمصاب عن باقي أفراد العائلة.