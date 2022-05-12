ارتفاع الدولار مقابل بقية العملات العالمية

سجل الدولار أعلى مستوى في عقدين اليوم بعد أن تراجع التضخم في الولايات المتحدة بدرجة أقل مما توقعته الأسواق ما يعني أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيسير في طريقه لتشديد السياسة النقدية بقوة.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ارتفع أمام ست عملات رئيسية بنحو واحد بالمئة إلى 104.22 مسجلاً أعلى مستوياته منذ كانون الأول 2002.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 8.3 بالمئة على أساس سنوي في نيسان منخفضاً من 8.5 بالمئة في آذار لكنه تجاوز توقعات الاقتصاديين التي بلغت 8.1 بالمئة.

واستقر اليورو عند 1.05095 دولار بعد تلقيه دفعة الليلة الماضية إذ عزز البنك المركزي الأوروبي التوقعات بأنه سيرفع سعر الفائدة في تموز للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمس سنوات عند 1.04695 دولار في نهاية الشهر الماضي.

وزاد الين 0.2 بالمئة إلى 129.67 مقابل الدولار مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين عند 131.35 وذلك مع تراجع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريباً عند 2.862 بالمئة في التداولات في طوكيو.

وانخفض الجنيه الإسترليني الذي يميل أيضاً إلى التحرك مع الأصول المحفوفة بالمخاطر إلى 1.2211 دولار للمرة الأولى منذ نحو عامين.