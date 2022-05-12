الاحتفال بيوم الرقص العالمي  

الاحتفالات التي أطلقتها مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة بيوم الرقص العالمي بلغت محطتها الأخيرة مع تظاهرة الأبواب المفتوحة التي شملت أنماط رقص متباينة من مختلف دول العالم.

وبدأت الفعالية التي استضافتها قاعة سعد الله ونوس في المعهد العالي للفنون المسرحية بدعوة المشرف عليها الفنان ومصمم الرقص معتز ملاطيه الحضور إلى الرقص حيث شارك الطلاب والجمهور بأداء حركات تعبيرية.

وافتتح بعدها برنامج الحفل بلوحة راقصة في قاعة الليونة بالمعهد قدمها طلاب السنة الثالثة حملت عنوان (من الأراضي البعيدة) وصممتها رهف الجابر وأداها طلاب في قسم التمثيل وهم أحمد بدوي وباسل عنيد وتيما غفير وعمرو نور الدين ومازن حلبي وورد عجيب وشارك من قسم الرقص الطلاب سالي داؤود وغزل حمادة وكارمن علي.

واختتمت فعالية الأبواب المفتوحة يومها الأول بتقديم لوحات متنوعة شارك فيها جميع الطلاب كنوع من التعبير عن الفرح والأمل حيث قدموا لوحات من الفنون الشعبية ورقصات الشعوب والهيب هوب والمعاصر والجاز بإشراف المدربين محمد طرابلسي وفيرجينيا الحسن وحمود شباط ونورس عثمان ومعتز ملاطية لي.