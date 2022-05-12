الاسبوع العلمي للبرمجة بدمشق

بهدف ربط الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد بسوق العمل وتعريفهم على الخطوات العلمية التي تساعدهم على البدء الفعلي في العمل البرمجي تطلق الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية“الأسبوع العلمي للبرمجة” بالشراكة مع5  شركات برمجية.

وأوضحت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أن الفعالية التي تبدأ يوم الأحد 15 أيار الجاري وتمتد لخمسة أيام عبر ورشات مجانية متخصصة في مجال البرمجة تستهدف 70 من طلاب وطالبات كلية الهندسة المعلوماتية والاتصالات وطلاب المعاهد التقنية المعلوماتية والخريجين الجدد من هذه الكليات والمعاهد.

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