“التنمية”تطلق المنهجية المكثفة للإصلاح الإداري في وزارة”الشؤون”

في سبيل رفع جودة الأداء الإداري وإحراز التقدم في نتائج الأداء الفني واتخاذ القرارات المناسبة للتغلب عليها، أطلقت وزارة التنمية الإدارية المنهجية المكثفة ل”اﻹصلاح الإداري”في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كأول تجربة حكومية في هذا المضمار.

وتهدف المنهجية لتطوير آليات عمل مبتكرة وإيجاد حلول فعالة وسريعة لمختلف التحديات في فترة زمنية محددة /100يوم/ بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز في المشروع الوطني للإصلاح الإداري واختصار الوقت والجهد والارتقاء بمستوى الأداء.