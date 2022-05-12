الزراعة تطرح 7 برامج جدبدة للتعاون مع الفاو

خلصت الاجتماعات والجولات الميدانية التي قام بها وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا والفنيين في الوزارة، مع المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو عبد الحكيم الواعر والفنيين في المنظمة، خلال الأيام الماضية –إلى مجموعة من المشاريع والبرامج المستقبلية، حيث ناقش الاجتماع النهائي الذي عقد اليوم في الوزارة بحضور المدير العام المساعد للفاو والفريق الفني معه هذه المشاريع والبرامج المطروحة ومنها وضع نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة في ظل التغيرات المناخية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة متضمنة تطوير نظم الإنذار المبكر والتنبؤ بحالات الجفاف ومؤشرات التغيرات المناخية وبناء قدرات المجتمع المحلي وتمكينه من مواجهة آثار التغيرات المناخية، والإدارة المستدامة للمراعي في البادية وتنميتها من خلال إعادة تأهيل المحميات الرعوية، والإدارة المستدامة للحراج والغابات بما يساهم في تعزيز الفرص الاقتصادية للمجتمعات المحلية للحد من تدهور الغابات واتباع النهج التشاركي في إدارة وحماية الغابات وإعادة تأهيل المواقع الحراجية المتدهورة بمشاركة السكان المحليين وتطوير نظام للإنذار عن الحرائق وزيادة الاستعداد لمواجهتها، وإعادة تأهيل واحة بساتين تدمر بما يضمن التعويض عن الأشجار التي تم فقدانها خلال الأزمة وإعادة تأهيل البنية التحتية الخاصة بالواحة ورفع كفاءة استخدام المياه في بساتين الواحات ودعم إنشاء وتطوير مخبر إكثار النخيل بالنسج وتحسين أداء سلاسل القيمة لمنتجات النخيل، وإعادة إحياء النشاط الاقتصادي لتعزيز العودة الطوعية للنازحين داخلياً واستقرارهم في منطقة الغوطة الشرقية والذي يتضمن رفع كفاءة الري وتوفير مصادر الطاقة المتجددة وإعادة ترميم بساتين الأشجار المثمرة وإعادة ترميم قطيع الثروة الحيوانية وتحسين ظروف التربية والتصنيع الغذائي النباتي والتسويق.