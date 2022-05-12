تحضيرات متواصلة لسيدات سلة قاسيون

تتواصل على أرضية صالة الفيحاء بدمشق استعدادات فريق قاسيون للقاء تشرين في الفاينال فور من دوري كرة السلة للسيدات، قاسيون لديه من المقومات والعناصر ما يؤهله لتجاوز تشرين، والتأهل للمرة الأولى بتاريخه للعب على المباراة النهائية بالدوري، وطموح لاعباته لن يتوقف عند حدود نصف النهائي، بل الوصول للمباراة النهائية، علماً أنه خرج الموسم الماضي من الدور نفسه على يد الجلاء، وسبق له أن لعب قبل موسمين نهائي كأس الجمهورية وخسر أمام الثورة.

إدارة النادي بعد نهاية إياب الدوري قامت بإنهاء عقد المدرب هاني الخولي، وإسناد المهمة للمدرب أيمن سليمان الذي أكد لـ”البعث” أن مهمة الفريق صعبة بتجاوز تشرين، لكنها ليست مستحيلة، خاصة أن الفريق فاز بمرحلة الذهاب على تشرين، وكان نداً قوياً للثورة، مبيّناً أن الفريق يتدرب يومياً بشكل قوي، حيث تم رفع الحمولة التدريبية للاعبات، كما تم التعاقد مع البوسنية أليكساندرا بيغينيزيتش التي ستضيف للفريق قوة من الناحية الهجومية، ومنذ قدومها بدأت بالانسجام مع بقية اللاعبات، وخلال الفترة المتبقية لمباراة نصف النهائي يوم الاثنين المقبل سيتحسن وضع الفريق وسيكون جاهزاً للمباراة، فطموح الفريق التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى بتاريخ النادي.

ولفت سليمان إلى أن إدارة النادي قدمت كافة التسهيلات للفريق من أجل الظهور بمستوى لائق.

عماد درويش