حصة الصين في الاقتصاد العالمي أكثر من 18 %

أعلن المسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية الصينية هان ون شيو أن الصين مثلت أكثر من 18 بالمئة من الاقتصاد العالمي خلال عام 2021 بارتفاع عن 11.4 بالمئة في عام 2012.

ونقلت وكالة شينخوا عن شيو قوله “إن الصين عززت وحسنت وضعها كثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال العقد الماضي وأن مساهمة النمو الاقتصادي الصيني إلى الاقتصاد العالمي وصلت إلى حوالي 30 بالمئة في الأعوام الأخيرة لتصبح أكبر محرك نمو للاقتصاد العالمي”.

وأضاف المسؤول الصيني إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد تخطى 114 تريليون يوان  أي ما يعادل حوالي 16.94 تريليون دولار أمريكي في عام 2021 وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 12500 دولار أمريكي ليقترب من عتبة الاقتصادات ذات الدخل المرتفع.

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