قسم الأمن الجنائي بالسيدة زينب يلقي القبض على سارقي السيارات والمنازل وعلى أشخاص يروجون الدولار الأمريكي المزور

وردت معلومات إلى قسم الأمن الجنائي بالسيدة زينب بوجود أشخاص يقومون بعملية سرقة سيارات بمحلة دمشق وريف دمشق ومن خلال البحث والتحري تمكن القسم من إلقاء القبض على أحد أفراد العصـابة يدعى (احمد . ا) في محلة الحسينية وبالتحقيق معه اعترف بسرقة عدة سيارات ومنازل من محلة دمشق وريف دمشق (جرمانا -ببيلا ) واعترف بوجود سيارة قد قام بسرقتها وإخفائها في محلة الحسينية بالاشتراك مع شخص يدعى (وائل . أ) تم إحضار السيارة إلى القسم وبنصب الكمـ.ين اللازم تم إلقاء القبض على شريكه بالسرقات وبحوزته كمية من المخدرات وبتحري منزله تم مصادرة عدة قطع عائدة لسيارات تمت سرقتها مسبقاً وبالتحقيق معه اعترف بالاشتراك معه بسرقة عدة سيارات ومنازل من دمشق وريف دمشق.