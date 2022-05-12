مباحث مرور ريف دمشق تحجز ( 58 ) سيارة بدون قيود وتلقي القبض على ( 99 ) مطلوب بجـرائم مختلفة

تمكن فرع مرور ريف دمشق منذ بداية العام 2022 من توقيف / 99 / شخص مطلوبين بجـ.رائم مختلفة منها ( سرقة ، قـ.تل ، مخدرات، نصـ.ب واحتـ.يال، سلب بالعـ.نف، نشل وغيرها )، وحجز / 58 / سيارة بدون قيود تم إدخالها إلى القطر بطرق غير مشروعة.

ومن خلال المتابعة تمكن قسم مباحث مرور ريف دمشق من استرداد تسع سيارات مسروقة وضبط أربعة سيارات مزورة مركب عليها لوحات غير عائدة لها، واسترداد سيارتين مسلوبتين الأولى نوع (سابا) عامة والثانية ميكروباص، كما تم إلقاء القبض على شخص بحوزته سيارة قام بعملية نصـ.ب واحتـ.يال على صاحبها وإحضار أربعة سيارات مطلوبة للجهات المختصة.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم جميعاً وتقديمهم إلى القضاء المختص، وسلمت السيارات المسروقة إلى أصحابها أصولاً.

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