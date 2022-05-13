إتمام صيانة”الطبقي المحوري”في مستشفى درعا  

أعادت الهيئة العامة لمستشفى درعا اليوم جهاز الطبقي المحوري إلى الخدمة بعد تعطله لمدة شهر كامل.

وذكر مدير عام الهيئة الدكتور يحيى كيوان أن الجهاز ركيزة اساسية في عمل الهيئة لا يمكن الاستغناء عنه لكونه يقدم خدمات لأغلب التجمعات السكانية في درعا ويخفف عن المواطنين أعباء الانتقال والتكاليف المادية.

وبين الدكتور كيوان أن عودة الجهاز للخدمة تمت بمبادرة من طبيب الأشعة الدكتور فريد الاصفر الذي قدم القطع اللازمة للجهاز وتم تركيبها أصولا عن طريق فنيي الصيانة في القسم الهندسي بالهيئة.