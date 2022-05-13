استشهاد طفل وجرح آخر في اعتداء إرهابي بالقذائف على نبل والزهراء

استشهد طفل وجرح آخر باعتداء إرهابي بالقذائف على بلدتي نبل والزهراء بريف حلب.

وذكرت مصادر محلية من البلدتين لمراسل وكالة سانا أن التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي اعتدت مساء اليوم بعدة قذائف صاروخية على بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي الغربي ما أدى إلى استشهاد طفل وجرح آخر.

وبينت المصادر أن الاعتداءات أدت أيضاً إلى تضرر عدد من منازل المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

واستشهد عشرة عسكريين وجرح تسعة آخرون في وقت سابق اليوم جراء استهداف حافلتهم من قبل الإرهابيين اليوم في ريف حلب الغربي.

مقالات ذات صلة

قواتنا المسلحة تحتفل بذكرى ثورة آذار: تطهير أرضنا الطاهرة من رجس المعتدين

9-مارس-2020

منغصات زراعية وعراقيل إدارية وجمعيات غائبة.. والفلاح “يا غافل الك الله”!!

21-مايو-2020

الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع السيد الرئيس حافظ الأسد بدمشق خطيب العيد: سورية بقيادتكم تدافع عن الدين والحضارة ضد ماأراده أعداء الإسلام

6-يونيو-2019

صحيفة ذا هيل تؤكد أن العقوبات أضرت أوروبا وعززت الاقتصاد الروسي

3-مايو-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى