الأهالي يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي بريف القامشلي

اعترض أهالي قرى صالحية حرب ومشيرفة وتل ذهب في ريف مدينة القامشلي بمساندة حاجز للجيش العربي السوري رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي خلال محاولته العبور عبر قراهم وطردوه من المنطقة.

وأفادت مصادر محلية من ريف القامشلي لمراسلة وكالة سانا بأن رتلاً مؤلفاً من خمس عربات عسكرية تابعة للاحتلال الأمريكي حاول العبور عبر قرى صالحية حرب ومشيرفة وتل ذهب فقام الأهالي بالتصدي له بمساندة أحد الحواجز التابعة للجيش العربي السوري ومنعوه من المرور عبر قراهم وطردوه من منطقتهم.

وكان أهالي قرية تل ذهب اعترضوا قبل نحو اسبوعين رتلاً مؤلفاً من 5 مدرعات أمريكية ترافقه سيارة نوع بك آب لميليشيات “قسد” حاول الدخول إلى قريتهم وطردوه من المنطقة.

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