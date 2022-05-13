التنافس على البطاقات الأوروبية يبلغ ذروته في إسبانيا وإيطاليا

قبل جولتين على ختام الدوريين الإيطالي والإسباني يشتدّ الصراع للحفاظ على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل، مع فارق بسيط أن فرق الصدارة الأربعة في الكالتشيو (ميلان وإنتر ونابولي ويوفنتوس، على الترتيب) ضمنت تأهلها لدوري الأبطال بغضّ النظر عن المباراتين المتبقيتين، أما في إسبانيا فلم تحسم بعد إلّا بطاقتين لبطل الدوري ريال مدريد ووصيفه برشلونة.

في إيطاليا يلتقي لاتسيو الخامس برصيد 62 نقطة فريق يوفنتوس الرابع برصيد 69 نقطة لحساب الجولة السابعة والثلاثين، كما يلتقي فيورنتينا السابع برصيد 59 نقطة فريق سامبدوريا الخامس عشر، وروما السادس برصيد 59 نقطة سيواجه فينيتسيا الأخير، وأتلانتا الثامن برصيد 59 نقطة أيضاً سيواجه المتصدّر ميلان، أي أن أية هفوة من فرق روما ولاتسيو وفيورنتينا وأتلانتا ستكلفهم فرصة ذهبية في حجز بطاقة لمسابفة الدوري الأوروبي، وفي حال خسارة لاتسيو ستكون الفرصة سانحةً أمام فريقين، ذلك أن روما وفيورنتينا متفوقان على الفريق السماوي بالأهداف.

منطقياً لن يفرّط ميلان بنقاط مباراته خوفاً من خسارة اللقب بالأمتار الأخيرة، ومن غير المرجح أن يزيد يوفنتوس من هزائمه لهذا الموسم، لذا نتوقع أن نجد تغييراً في المركزين الخامس والسادس وصعود روما وفيورنتنيا نظرياً على حساب البقية.

إسبانياً، يتصدّر لقاء إشبيلية الثالث برصيد 67 نقطة وأتلتيكو مدريد الرابع برصيد 66 نقطة المشهد في الجولة السابعة والثلاثين من الليغا، فنتيجة هذه المباراة ستؤثر مباشرة على رفع آمال فريق ريال بيتيس في العودة إلى التنافس على الكأس ذات الأذنين العام القادم، فهو يملك 61 نقطة قبل جولتين على النهاية ويحتلّ المركز الخامس وأمامه مباراة سهلة نظرياً أمام غرناطة السادس عشر قبل أن يلتقي الملكي في ختام مشواره لهذا الموسم.

وفي حين يكفي كتيبة سيميوني الخروج بالتعادل من موقعة واندا ميتروبوليتانو مستغلةً عاملي الأرض والجمهور، تحتاج الكتيبة الأندلسية للفوز لضمان عدم الدخول في متاهة فارق الأهداف، خاصةً وأن الفريقين تنتظرهما مباراتان قويتان أيضاً في الجولة الأخيرة، فالأتلتي سيواجه ريال سوسيداد وإشبيلية سيواجه أتلتيك بلباو.

أما فيما يخصّ بطاقات التأهل للدوري الأوروبي، فالمباراة الأكثر تأثيراً ستكون بين ريال سوسيداد السادس برصيد 56 نقطة وفياريال برصيد 53 نقطة، حيث تشكّل المباراة فرصة مثالية للغواصات التي تستضيف اللقاء لقنص نقاطها وانتظار تعثر سوسيداد أمام أتلتيكو للوصول للمركز السادس.

بلغة الأرقام

– يتصدّر الفرنسي كريم بنزيما قائمة هدافي الليغا برصيد 26 هدفاً، يليه ياغو أسباس مهاجم سيلتافيغو برصيد 18 هدفاً، وأخيراً هداف إسبانيول راؤول دي توماس 17 هدفاً.

– سجل إلى الآن 870 هدفاً في الدوري الإسباني، كان للريال نصيب في 67 مناسبة ثم برشلونة في 64 مناسبة، وفي المركز الثالث ريال بيتيس 60 هدفاً.

– يعتبر الصربي دوسان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس الأكثر تسديداً للكرات في الكالتشيو هذا الموسم حتى الآن بـ75 تسديدة، أما لاعب لاتسيو سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش فهو الأكثر تقديماً للتمريرات الحاسمة في الكالتشيو حتى الآن بـ8 تمريرات حاسمة.

– حارس إنتر سمير هندانوفيتش وحارس نابولي ديفيد أوسبينا هما الأكثر خروجاً بشباك نظيفة بـ10 مباريات لكلّ منهما في الدوري الإيطالي، أما الحارس الأكثر تصدياً للكرات بـ92 تصدياً فهو إمبولي جوجليلمو فيكاريو.

– نابولي هو أفضل دفاع بـ16 هدفاً في شباكه، بينما ساليرنيتانا هو أضعف دفاع بـ53 هدفاً في شباك الفريق.