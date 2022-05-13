الحرارة إلى ارتفاع  

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمي حار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.