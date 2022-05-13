“الدواجن”تنتج 300 ألف بيضة مائدة يومياً وتخصيص سلفة المليار ليرة لإنتاج 100 طن فروج

تعمل المؤسسة العامة للدواجن على زيادة طاقتها الإنتاجية وتحسين إنتاجها في جميع منشآتها حيث حصلت مؤخراً على سلفة مالية بقيمة مليار ليرة لدعم عملية التربية والإنتاج فيها.

مدير عام المؤسسة الدكتور سامي أبو الدان بين أن هذه السلفة مخصصة لتربية الفروج بهدف تطبيق الخطة الإنتاجية للمؤسّسة لإنتاج 100 طن من الفروج حيث تم تقسيم هذة الخطة على عدة مراحل المرحلة الأولى تتضمن تنزيل 32 ألف صوص في منشأة صيدنايا، والمرحلة القادمة تنزيل 25 ألف صوص في منشأة اللاذقية، وبعدها 28 ألف صوص في منشأة حمص، قائلاً: سنتابع التربية بخطوات أخرى بطاقة تصل إلى 100 ألف صوص وبقيمة تصل إلى 3 مليار ليرة عبر عملية تدويرية للوصول إلى أكبر طاقة ممكنة من خلال التربية المستمرة.

وأشار أبو الدان إلى أن الطاقة الإنتاجية للمؤسسة حالياً حوالي 300 ألف بيضة مائدة يومياً، وهذا الرقم يشكل حوالي 30% من إنتاج سورية.

وبين رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين بدمشق الدكتور لؤي محمد أنه بالتعاون مابين النقابة والمؤسسة العامة للدواجن وغرفة زراعة دمشق تم تقديم برامج وقائية لصوص التربية في منشآت القطاع العام بالإضافة إلى جزء من الأعلاف والإشراف الصحي على القطعان بهدف تقديم منتج جيد وسليم.