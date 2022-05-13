الرئيس الأسد يقدم التعازي لقادة وشعب الإمارات العربية المتحدة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة

بعث السيد الرئيس بشار الأسد برقيتي تعزية لكل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم الرئيس الأسد باسمه وباسم الشعب العربي السوري لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة وللشعب الإماراتي الشقيق بأحر التعازي القلبية وخالص المواساة لهذا الفقد الجلل سائلاً الله للفقيد الرحمة وفسيح الجنان وأن يجنب الإمارات وشعبها كل مكروه وأذى.

وقال الرئيس الأسد إنه كان للفقيد عظيم الأثر في نهضة الإمارات العربية المتحدة والمكانة الكبيرة التي حققتها وسيبقى الشعب الإماراتي والشعوب العربية يذكرون مآثره وأياديه البيضاء على الدوام