الرئيس اﻷسد يقدم التعازي لقادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة

بعث السيد الرئيس بشار اﻷسد برقيتي تعزية لكلٍ من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد اﻷعلى للقوات المسلحة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدّم سيادته باسمه وباسم الشعب العربي السوري لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة وللشعب الإماراتي الشقيق بأحرّ التعازي القلبية وخالص المواساة لهذا الفقد الجلل، سائلاً الله للفقيد الرحمة وفسيح الجنان، وأن يُجنّب الإمارات وشعبها كلّ مكروهٍ وأذى.

وقال الرئيس اﻷسد إنّه كان للفقيد عظيم اﻷثر في نهضة الإمارات العربية المتحدة والمكانة الكبيرة التي حققتها، وسيبقى الشعب الإماراتي والشعوب العربية يذكرون مآثره وأياديه البيضاء على الدوام.