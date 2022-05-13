الرئيس اﻷسد يقدم التعازي لقادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة

بعث السيد الرئيس بشار اﻷسد برقيتي تعزية لكلٍ من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد اﻷعلى للقوات المسلحة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتقدّم سيادته باسمه وباسم الشعب العربي السوري لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة وللشعب الإماراتي الشقيق بأحرّ التعازي القلبية وخالص المواساة لهذا الفقد الجلل، سائلاً الله للفقيد الرحمة وفسيح الجنان، وأن يُجنّب الإمارات وشعبها كلّ مكروهٍ وأذى.
وقال الرئيس اﻷسد إنّه كان للفقيد عظيم اﻷثر في نهضة الإمارات العربية المتحدة والمكانة الكبيرة التي حققتها، وسيبقى الشعب الإماراتي والشعوب العربية يذكرون مآثره وأياديه البيضاء على الدوام.
رئاسة الجمهورية العربية السورية

مقالات ذات صلة

إلقاء القبض على عدد من مروجي ومتعاطي المخدرات

13-أبريل-2022

مؤتمرات الشعب الحزبية.. الاهتمام بشريحة الشباب ومعالجة مشكلاتها

10-مارس-2022

سورية: تمديد الإجراءات الأوروبية وتطبيق “قانون قيصر” جريمة ضد الإنسانية

23-يونيو-2020

السلطات الألمانية تستولي على “غازبروم جرمانيا”

4-أبريل-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى