السيد نصر الله: سورية في مقدمة من وقف إلى جانب المقاومة

السيد نصر الله: سورية في مقدمة من وقف إلى جانب المقاومة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن حقيقة العدو الإسرائيلي الوحشية لم تتغير من مجازر فلسطين إلى لبنان إلى مصر.

وقال السيد نصر الله خلال مهرجان انتخابي في البقاع إن سورية كانت وما زالت في مقدمة من وقف إلى جانب المقاومة مشيراً إلى أنه لو قدر لمشروع الجماعات الإرهابية أن ينتصر فيها لشكل ذلك خطرا على البقاع وكل لبنان.

وتابع السيد نصر الله: يجب العمل في المجلس النيابي الجديد والحكومة الجديدة على إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية في الاقتصاد والمعابر والمشاريع والزيارات لأن لبنان أكثر من يستفيد من ذلك.