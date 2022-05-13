النظام التركي يثبت حكماً بالسجن بحق مسؤولة في حزب الشعب الجمهوري

ذكرت فرانس برس أن محكمة الاستئناف العليا التابعة للنظام التركي أيدت اليوم إدانة جنان كفتانجي أوغلو رئيسة فرع حزب الشعب في اسطنبول بثلاثة اتهامات مع حكم بسجنها أربع سنوات و11 شهراً و20 يوماً.

وتتعلق القضية بتغريدات نشرتها كفتانجي أوغلو بين عامي 2012 و 2017 انتقدت فيها سياسات النظام التركي.

وقالت سيرين سيلفين كوركماز من معهد إسطنبول للأبحاث في تعليق على الحكم “إن رئيس النظام التركي رجب طيب إردوغان يصعد القمع مع خسارته الدعم على الأرض وسط تصاعد الضغط الاقتصادي في البلاد”.

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