اليابان تحظر تصدير السلع عالية التقنية إلى روسيا

حظرت حكومة اليابان الصادرات إلى روسيا من السلع عالية التقنية مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات ثلاثية الأبعاد والمجاهر الإلكترونية وغيرها من المعدات ابتداء من 20 مايو الجاري.

وتم نشر قائمة السلع الممنوعة من التصدير لروسيا على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وجاء في بيان الحكومة: “فيما يتعلق بالوضع الدولي تجاه أوكرانيا، تساهم بلادنا في الجهود الدولية من أجل السلام العالمي لحل هذه المشكلة، ووفقا لقرار الحكومة الصادر في 10 مايو، يفرض حظرا على تصدير السلع عالية التقنية إلى روسيا (حواسيب ، طابعات ثلاثية الأبعاد). تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 20 مايو “.

 

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