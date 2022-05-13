بوتين يبحث مع شولتس إجلاء المدنيين من “آزوفستال”  

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأول مرة منذ أسابيع، تلقى اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني، أولاف شولتس، ناقشا خلاله آخر مستجدات الوضع في وحول أوكرانيا مع التركيز على النواحي الإنسانية.

إضافة لإجلاء المدنيين الذين كانوا محتجزين من قبل القوات الأوكرانية في مصنع “آزوفستال” بمدينة ماريوبول.

كما تمت الإشارة إلى المخالفات الجسيمة المتواصلة لمعايير القانون الإنساني الدولي من قبل المسلحين الذين يتبعون الإيديولوجيا النازية واستخدامهم أساليب إرهابية غير إنسانية”.

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