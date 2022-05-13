تكريم أسر الشهداء في طرطوس  

طرطوس- وائل علي

شهدت صالتا المركز الثقافي بطرطوس والشيخ بدر وقائع حفل تكريم / ٣٠٩ / أسرة شهيد من شهدائنا الأبرار، بتبرعات من قبل أصحاب الأيادي البيضاء، حيث تم تكريم 207 أسر في طرطوس بحضور أمين فرع طرطوس للحزب الرفيق د.محمد حسين، وتكريم ١٠٢ أسرة في الشيخ بدر.

كما تضمن حفل طرطوس عرض فيلم وثائقي قصير عن الشهادة والشهداء وبطولات الجيش العربي السوري البطل، وألقى عضو قيادة الفرع رئيس مكتب الفلاحين والشهداء الرفيق محمود شاليش كلمة أشاد فيها بالبطولات التي سطرها شهداؤنا العظام والمعاني التي غرسوها في نفوس الأجيال ليبقى الوطن حرا عزيزا كريما، مؤكداً على واجب الوقوف إلى جانب ذوي الشهداء ومتابعة شؤونهم.

وأكدت السيدة هنادي حمود زوجة الشهيد العميد ياسين حمود قدسية ومكانة الشهيد ووجهت الشكر لكل من يعمل لأجل ذوي الشهداء، عملاً بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد.

هذا وقد حضر الحفل الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب وأمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية وفعاليات حزبية ورسمية وأهلية.