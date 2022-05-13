خاتمي: زيارة الرئيس الأسد إلى طهران استراتيجية

أكد عضو الهيئة الرئاسية بمجلس خبراء القيادة في إيران أحمد خاتمي أن زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى طهران استراتيجية وهدفها تعزيز جبهة المقاومة.

وأشار خاتمي خلال خطبة صلاة الجمعة اليوم في طهران إلى أن سورية في الخط الأمامي لمقاومة كيان الاحتلال الإسرائيلي وأن زيارة الرئيس الأسد استراتيجية وتدحض المزاعم لجهة فتور هذه العلاقات بين البلدين.

وقام السيد الرئيس بشار الأسد الأحد الماضي بزيارة عمل إلى العاصمة الإيرانية طهران التقى خلالها آية الله السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران وإبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتناولت اللقاءات العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين إضافة إلى

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