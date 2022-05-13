دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في أجواء منطقة مصياف

دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط حلب
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط حلب

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لأهداف معادية في أجواء منطقة مصياف. حيث تعاملت  وسائط دفاعنا الجوي بفاعلية من مواقع مختلفة مع كثافة صواريخ العدوان الإسرائيلي في أجواء مصياف وتسقط معظمها لافتاً إلى أن بعض صواريخ العدوان سقطت في الأراضي الزراعية وخلفت أضراراً في ممتلكات الأهالي بريف مصياف.

مصدر عسكري ذكر انه : حوالي الساعة 20.23 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من إتجاه البحر المتوسط غرب بانياس ، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ، وأدى العدوان إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم مدني واحد وجرح سبعة آخرين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية .

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