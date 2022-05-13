صادرات الطاقة الروسية نمت 50% في 2022  

أفادت وكالة “بلومبرغ”، نقلا عن وكالة الطاقة الدولية، بأن عائدات روسيا من صادرات النفط والغاز نمت في العام 2022 بنسبة 50% على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن روسيا كسبت حوالي 20 مليار دولار شهريا من بيع النفط الخام والمنتجات البترولية في العام 2022، بإجمالي يبلغ حوالي 8 ملايين برميل يوميا.

وأشارت إلى أن روسيا تواصل توريد الذهب الأسود على الرغم من تحرك الاتحاد الأوروبي لحظر واردات النفط الروسية وتعهد شركات نفط عالمية كبرى مثل “شل وتوتال” بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

 

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