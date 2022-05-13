مسرحية للتوعية بالتغيرات المناخية على مدرج كلية الزراعة بجامعة تشرين

قدم المسرح الإرشادي الزراعي الجوال ولأول مرة، وذلك ضمن إطار فعاليات ندوة “أثر التغيرات المناخية على الزراعة والتنمية المستدامة” على مدرج كلية الزراعة بجامعة تشرين مسرحية أبيض…. أسود

من تأليف وإخراج: مازن نظام، حيث عمل على تحويل المادة العلمية إلى نص مسرحي يتسم بالبساطة بحس فكاهي قريب من فهم كل شرائح المجتمع.

وقدمت المسرحية ولأول مرة مسببات التغيرات المناخية التي تشهدها الأرض منذ النصف الثاني من القرن العشرين، وما ترتب عنها من زيادة في درجة حرارة الأرض، وزيادة الكوارث الطبيعية كماً ونوعاً، وكيف يمكن تلافي هذا التهديد المناخي.