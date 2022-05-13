وزير”التجارة الداخلية”يشدد على ضبط المخالفات الجسيمة

أكد الدكتور عمرو نذير سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة مستمرة في جهودها لتأمين تدفق السلع والمواد الغذائية في الأسواق ومراقبة وتنظيم عملها وضبط الأسعار عبر آلية تسعير وفق التكاليف الحقيقية ومراقبة الفواتير لدى كبار الفعاليات الاقتصادية

ودعا الوزير سالم إلى التشدد بضبط مخالفات الغش والتزوير والمواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظاً على صحة وسلامة المواطن وأمنه الغذائي وكذلك عدم التساهل مع مرتكبي المخالفات الجسيمة.

ووجه الوزير سالم مدراء التجارة الداخلية إلى بذل الجهود بما يتناسب مع الوضع الراهن الذي تعيشه سورية في ظل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري مؤكدا على مراعاة المواطنين وعدم التعدي على أحد وأن تكون المحاسبة قاسية بحق المخالفين والمتجاوزين للقوانين إن كانوا موظفين في الوزارة أو خارجها.