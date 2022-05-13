وزير”التجارة الداخلية”يشدد على ضرورة قمع جميع مخالفات الوقود

أصدر الدكتور عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميما الى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات وطلب فيه العمل على توجيه جهاز حماية المستهلك لتشديد الرقابة على محطات وخزانات الوقود أينما وجدت وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة.

وضبط المخالفات المرتكبة من قبل أصحاب المحطات لاسيما ( الاتجار بالمادة – البيع بأسعار زائدة – احتكار المادة ).

واتخاذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين بشكل فوري تحت طائلة إغلاق أي محطة مخالفة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتشديد العقوبة في المخالفة الثانية مع سحب ترخيص أي محطة تكرر ارتكاب المخالفة.

كما وجه الوزير سالم مديريات التجارة التشدد في مراقبة الفعاليات الاقتصادية من شركات ومصانع ومطاعم وغيرها التي تحصل على المحروقات ومخالفة من يقوم الاتجار بها بالسوق السوداء وانزال اشد العقوبات بالمخالفين