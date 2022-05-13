١٥ مليون غرامات بحق المتلاعبين ببطاقة الخبز في دمشق

١٥ مليون غرامات بحق المتلاعبين ببطاقة الخبز في دمشق

نظمت عناصر حماية المستهلك ٥ ضبوط تموينية بحق معتمدي خبز تمويني بمنطقة 86 مدرسة حيث عمد المخالفين على بيع كمية 2707 ربطة خبز تمويني خارج البطاقة الالكترونية وتم تغريم المخالفين بمبلغ 15.707.010 ل. س.

وتمت احالة الضبوط للقضاء المختص لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

كما نظمت حماية المستهلك ضبوط مخالفات مواد غذائية منتهية الصلاحية بالميدان وعين الكرش ودف الشوك تم حجزها واتلافها واتخاذ الاجراءات القانونية .

إضافة لضبط عدم تقديم بيانات تكلفة لمواد بلاستيكية ( اكياس نايلون للتغليف ) بشارع خالد بن الوليد

و٣ ضبوط البيع بسعر زائد لمادة البندورة والمعكرونة مباعة بالجملة بسوق الهال بالزبلطاني والزاهرة القديمة والشاورما بركن الدين.

كما تنفيذ اغلاق اداري بالشمع الاحمر لفعالية تجارية بكفرسوسة لمخالفتها احكام المرسوم رقم 8 لعام 2021