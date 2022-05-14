إحياء الذكرى الـ 74 للنكبة في السفارة الفلسطينية  

أقامت سفارة دولة فلسطين في مقرها بدمشق اليوم وقفة إحياء للذكرى الـ 74 لنكبة الشعب الفلسطيني.

وبين سفير دولة فلسطين بدمشق سمير الرفاعي خلال كلمة له أهمية إحياء ذكرى النكبة لتبقى القضية الفلسطينية حية في ذاكرة أبناء الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم وتجريم من قدم التسهيلات والوعود لاغتصاب فلسطين من أهلها لمصلحة العصابات الصهيونية التي ارتكبت أشنع وأبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني لافتاً إلى أن (سايكس بيكو) و (وعد بلفور) المشؤوم شكلا بداية للمخططات التآمرية على فلسطين والمنطقة.

وأكد السفير الرفاعي أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بأرضه مهما طال الزمن حتى تحريرها من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها الأبدية القدس.

شارك في الوقفة عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب السورية والفلسطينية وفعاليات ثقافية واجتماعية.