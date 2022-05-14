إقبال كبير شهده الجناح السوري في”سوق السفر العربي”في دبي 

اختتم معرض سوق السفر العربي الذي أقيم في دبي في الفترة بين 9-12 أيار أعماله بعد أن شهد إقبالا كبير بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة وممثل عن الجهات الحكومية، والفنادق، وشركات إدارة الوجهات، ووكالات تنظيم الرحلات، إلى جانب أكثر من 290 متخصص في السياحة من مختلف أنحاء العالم.

ووفقاً لوزارة السياحة فقد شهد الجناح السوري إقبالا واهتماماً لافتاً من المهتمين خلال فترة المعرض وتم تعريفهم بواقع السياحة بعد الأزمة التي تعرضت لها البلاد وعودتها مجددا وأنماطها المختلفة.

كما عقد الوفد السوري عدة اجتماعات مع الشركاء والنظراء في بعض الدول الصديقة، بالإضافة إلى إجراء الكثير من اللقاءات الصحفية على وسائل الإعلام المتنوعة للحديث عن عودة الأمن والأمان لسورية وعناصر الجذب السياحي فيها.