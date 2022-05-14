الأرجوان الموسيقي السوري يوقع ثاني اتفاقية توءمة مع أوركسترا شباب البندقية

طرطوس – وائل علي

بكثير من السعادة والفخر، وفي سابقة فنية موسيقية غير معهودة، كشف المايسترو بشر عيسى، رئيس جمعية أصدقاء الموسيقا بطرطوس، وقائد كورال أرجوان، عن قرب التوقيع على اتفاقية تؤءمة بين كورال أرجوان من طرطوس وأوركسترا شباب مدينة البندقية في إيطاليا.

واعتبر المايسترو عيسى أن هذه الخطوة دليل على قدرة الموسيقا والفن والجمال على توحيد وتآخي الشعوب ونشر المحبة والخير والسلام بين القلوب، وهي اتفاقية التوءمة الثانية بعد اتفاقية التوءمة مع كورال كوراييس اليوناني، وسيتم توقيع الاتفاقية يوم الثلاثاء القادم في بث مباشر ومشترك من مقر جمعية أصدقاء الموسيقا بطرطوس ومن قاعة مسرح تونيولو في البندقية بحضور أعضاء الجمعية وعدد من الضيوف والمدعوين.