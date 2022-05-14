الوزير”سالم”يتوعد بمعاقبة تجار السوق السوداء

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، في بيان نشره على صفحته وعلى صفحة الوزارة: لقد تجاوز لصوص التجار بالمازوت والبنزين في السوق السوداء حداُ لا يمكن السكوت عنه.

وكل مطعم أو فعالية تبيع جزءاً من مخصصاتها في السوق السوداء، وكل محطة وقود تبيع في السوق السوداء.

وكل صهريج يبيع في السوق السوداء، سوف يغرم بمبالغ كبيرة ويحال إلى القضاء موجوداً حيث يواجه اعتقال يصل إلى سبعة سنين.

وسوف يغلق لمدة ثلاثة أشهر في المرة الاولى ويلغى ترخيصه في المرّة الثانية ولا يعاد مهما كانت صفته وكائناً من يكن.

وأكد سالم أنه تجمعت لديهم معلومات عديدة عن هؤلاء اللصوص.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك المركزي في الوزارة سيقوم بالضرب بقوّة على يد كلّ من باع ضميره ويستغلّ المواطنين.