انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة

انتخب المجلس الأعلى للاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن المجلس عقد اجتماعاً اليوم في قصر المشرف في أبوظبي بمشاركة حكام الإمارات حيث تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً للدولة خلفاً للشيخ الراحل خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعرب المجلس عن ثقته التامة بأن شعب دولة الإمارات سيبقى كما كان دوماً حارساً أميناً للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات فيما عبر ابن زايد عن تقديره للثقة التي أولاه إياها المجلس.

 

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