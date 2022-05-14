زراعة حلب تنهي كافة استعداداتها لموسم الحصاد

حلب – معن الغادري

أنهت مديرية الزراعة بالتنسيق مع مجلس المحافظة كافة استعداداتها لاستقبال موسم حصاد محصول القمح واستلامه من الفلاحين.

وبين المهندس رضوان حرصوني مدير زراعة حلب في حديثه لـ”البعث” أن موسم هذا العام جيد ومبشر قياساً للمواسم السابقة، مشيراً إلى أنه تم وضع الخطوات والإجراءات اللازمة لاستلام المحصول وتحديد احتياجات كل منطقة من الحصادات والمازوت الزراعي والصهاريج والية استلام المحصول، مشيراً إلى أنه تم تجهيز 8 مراكز لاستلام الحبوب من الدوكما والمشوّل بطاقة استيعاب يومية تبلغ حوالي 5900 طن، كما تم تحضير /2.6/ مليون كيس خيش منها 800 ألف كيس مستعمل، فيما يبلغ عدد اجمالي الحصادات الجاهزة للعمل في المحافظة /510/ حصادات .

وأشار حرصوني إلى أنه يتم التنسيق والتعاون مع مديري المناطق لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الحرائق ومكافحتها، مع التأكيد على استخدام الجرارات الزراعية، إضافة إلى ذلك خصصت محافظة حلب / 33/ صهريجاً و /41/ منهلاً للمياه للتعاطي مع أي طارىء كما حددت /28/ نقطة مراقبة للإبلاغ عن الحرائق .

في السياق ناقشت اللجنة الزراعية الفرعية خلال اجتماعها الموسع خطة العمل للحصاد وتسويق الحبوب هذا الموسم وأكدت على ضرورة تسليم كامل محصول القمح نظراً لأهميته الاستراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي، حيث شدد محافظ حلب حسين دياب رئيس اللجنة على ضرورة وضع الآليات المناسبة وتأمين جميع المستلزمات لتسليم المحصول، بالتنسيق مع مديري المناطق واللجان المكانية واتحاد الفلاحين لتلافي جميع الملاحظات.

وأكد رئيس اللجنة مجدداً أنه لن يتم التساهل مع أي جهة، في حال تقصيرها بتسليم القمح الذي قدمت له الجهات الحكومية الدعم من خلال البذار والمحروقات وسواها، داعياً مديري المناطق لتنظيم الدور في مراكز استلام الحبوب الموزعة في المحافظة .

من جهته أوضح قائد شرطة المحافظة اللواء ديب مرعي ديب أنه أوعز لمديري المناطق والنواحي بضرورة التنسيق مع رؤساء الجمعيات والبلديات والمخاتير لتسهيل استلام المحصول واعداد جداول بالجرارات والصهاريج والسائقين للوقاية من الحرائق وعدم التعرض للحصادات والجرارات خلال الموسم ومعالجة أي طارئ بالتنسيق مع الجهات المعينة لتامين تسليم القمح بالكامل.