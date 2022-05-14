زيناتي قدسية في مونودراما “القيامة2” بحمص

البعث أون لاين _ نزار جمول

ما زالت قيامتنا تتفاعل مع كل عرض مسرحي يقدمه الفنان القدير زيناتي قدسية وهو الذي يروي حكايات وقصص وطنية على خشبة المسرح منذ سنوات عديدة بدأت في ستينيات القرن الماضي ، وغداً الأحد سيكون موعداً لعشاق المسرح بحمص وعشاق قدسية بعرض مونودرامي “القيامة2”.

فبعد أكثر من ستة وثلاثين عاماً وبالتحديد في العام 1986 قدم القدير قدسية مسرحية “القيامة” مع الراحل ممدوح عدوان التي حفرت في ذاكرة المشاهدين آنذاك ذكرى النكبة وهاهو قدسية ذلك الفنان العربي الفلسطيني الذي اندمج مع وطنه الثاني سورية سيقدم يوم غد عرضه المونودرامي “القيامة2” وما بين القيامتين والتي تفصل بينهما ستة وثلاثين عاماً جرت أحداث وأيام صعبة يعيشها عالمنا العربي من أقصاه لأقصاه وفي هذا العرض وفي ذكرى النكبة الرابعة والسبعين أراد قدسية أن يشارك في إحياء هذه الذكرى ، هذه النكبة التي تمخض عنها عدة نكبات عاشها عالمنا العربي ، ولن يقدم هذا العرض الوطني إلا على طريقته التي يحبها ويمسرحها بالمونودراما الذي يعتبر رائدها ليس في سورية بل في الوطن العربي.

سيقدم قدسية قيامته الثانية على وقع ما جرى وما زال يجري على الأرض التي باركها الله في مدينة السماء ، وسيقدّم صراع فنان عربي فلسطيني غنى لفلسطين طيلة ستين عاماً وهو يواجه كأي مواطن عربي معاناة تلك السنوات التي تضج بها الذاكرة ونحياها في أيامنا الحاضرة .

جماهير حمص على موعد مع “القيامة2” التي سيحتضنها مسرح دار الثقافة يوم غد الأحد 14 أيار في الساعة السابعة مساءً.