“صباغ”معلقاً على سجال غرفة صناعة طرطوس: لا يتم اتخاذ قرار إذا لم يكن مستكملاً لجوانبه القانونية

بحث وزير الصناعة زياد صبحي صباغ اليوم مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى واقع ونشاط المنشآت الصناعية في المحافظة وآليات التصنيف الصناعي المتبعة ضمن السجلات الصناعية من قبل مديريات الصناعة في المحافظات.

كما جرى بحث إنشاء عدد كافي من الوحدات الإنتاجية لتشغيل ذوي الشهداء والجرحى في طرطوس، إضافة إلى الوحدة التي يتم تجهيزها حالياً في ناحية جنينة رسلان.

وتم التطرق إلى القرار الوزاري القاضي بإحداث غرفة صناعة طرطوس والنقاط القانونية المتعلقة به والتي أحدثت جدلاً، حيث أكد وزير الصناعة أنه لا يتم اتخاذ أي إجراء أو قرار في وزارة الصناعة إذا لم يكن مستكملاً لجوانبه القانونية.

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