مشاركة واسعة في دورة تأهيل مدربي الأيروبيك  

حماة – منير الأحمد

شهدت دورة مدربي ومدربات “الأيروبيك” المركزية التي اختتمت في صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة مشاركة واسعة وصلت إلى نحو 100 دارس ودارسة، حيث ركزت محاور الدورة التي استمرت لسبعة أيام على العديد من المواضيع الاساسية في اللعبة أبرزها :علم التدريب الرياضي الفيزيولوجي، وعلم الحركة والتغذية عند الرياضيين، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات العملية في منهاج خاص بالخطوات الاساسية المتعلقة بتمارين الحي الهوائية منها الرقص الايقاعي والتدرج فيها من السهل إلى الصعب.

رئيسة اتحاد الرياضة للجميع ثناء المحمد كشفت لـ “البعث” أهمية هذه الدورات المركزية بعد أن أصدر المكتب التنفيذي مؤخرا قرارا ينص على أن تكون هذه الدورات تابعة لفرع الاتحاد في المحافظة التي تستضيف الدورة، وهذا الأمر يخلق نوعا من التآلف بين الفروع وبين البيوتات الرياضية التي تشارك باسمها في عدة بطولات مثل “قوة التحدي” و”اللياقة البدنية” و”الزومبا”.

وفيما يتعلق بالتراخيص الرياضية، بينت المحمد أن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام اشترط لافتتاح نادي ايروبيك أن يكون صاحب الترخيص مدربا من الدرجة الأولى على الأقل، مشيرة إلى أن اتحاد الرياضة للجميع يهدف إلى خلق حالة تشاركية مع كل فئات المجتمع من ذكور وإناث ومسنين وأطفال.

يذكر أن “الأيروبيك” هي حركات رياضية مترافقة مع الموسيقا ترفع درجة التحمل في الجسم وتزيد من استهلاك الأوكسجين أثناء ممارستها, والهدف منها رفع كفاءة جهاز القلب ودوران الدم.